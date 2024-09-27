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Израиль

Мэр Холона Шай Кейнан о подозрениях в домогательствах: "Полагаюсь на полицию"

время публикации: 27 сентября 2024 г., 14:54 | последнее обновление: 27 сентября 2024 г., 15:04
Мэр Холона Шай Кейнан о подозрениях в домогательствах: "Полагаюсь на полицию"
Wikipedia

Мэром "одного из крупных городов Гуш-Дана", против которого полиция начала расследование по подозрению в сексуальных домогательствах, оказался мэр Холона Шай Кейнан: об этом сообщил он сам, рассказав, что после публикации сообщений о вызове на допрос получил огромное количество выражений поддержки и убежденности в своей невиновности.

Шай Кейнан опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook заявление о том, что он полностью полагается на правоохранительную систему, которая умеет очень быстро "развеивать туман", и подчеркнул, что "ничего не было".

Напомним, днем ранее СМИ сообщили о поданной в полицию жалобе на сексуальные домогательства со стороны мэра. По уточненным данным, речь идет об инциденте, произошедшем еще до избрания Шая Кейнана на пост руководителя муниципалитета: одна из добровольных помощниц на выборах заявила, что он обнял ее без ее согласия и сделал ей неприличное предложение.

Как сообщает "Исраэль А-Йом", вначале женщина не собиралась подавать заявление в полицию, но Кейнан продолжал ее преследовать, и она обратилась в полицию. Женщина также полагает, что в полицию могут обратиться другие пострадавшие.

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