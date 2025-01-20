Названа страна, которая примет освобожденных из израильских тюрем убийц

Официальный представитель Управления по делам заключенных в правительстве ХАМАСа Нахед аль-Фахури объявил, что Египет примет освобожденных из израильских тюрем террористов, которые, согласно договоренности, должны быть высланы за границу.

Ранее Нахед аль-Фахури объявил, что следующая группа заложников будет, скорее всего, освобождена не в субботу, как это оговорено в соглашении, а на следующий день, в воскресенье, 26 января.

По его словам, в субботу, 25 января, ХАМАС передаст ЦАХАЛу имена освобождаемых заложников и получит от Израиля список освобождаемых палестинских заключенных.

"Учитывая время, необходимое на подготовку, фактическая реализация обмена начнется в воскресенье, 26 января", – заявил он.