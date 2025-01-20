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Израиль

Названа страна, которая примет освобожденных из израильских тюрем убийц

Египет
Заложники
ХАМАС
время публикации: 20 января 2025 г., 19:59 | последнее обновление: 20 января 2025 г., 20:03
Названа страна, которая примет освобожденных из израильских тюрем убийц
Ali Hassan/Flash90

Официальный представитель Управления по делам заключенных в правительстве ХАМАСа Нахед аль-Фахури объявил, что Египет примет освобожденных из израильских тюрем террористов, которые, согласно договоренности, должны быть высланы за границу.

Ранее Нахед аль-Фахури объявил, что следующая группа заложников будет, скорее всего, освобождена не в субботу, как это оговорено в соглашении, а на следующий день, в воскресенье, 26 января.

По его словам, в субботу, 25 января, ХАМАС передаст ЦАХАЛу имена освобождаемых заложников и получит от Израиля список освобождаемых палестинских заключенных.

"Учитывая время, необходимое на подготовку, фактическая реализация обмена начнется в воскресенье, 26 января", – заявил он.

Израиль
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