Сделка с ХАМАСом: министры обещают возобновление войны

В коалиции продолжается обсуждение сделки с ХАМАСом и дальнейшего хода войны "Железные мечи".

Министр диаспоры Амихай Шикли ("Ликуд") заявил в интервью радиостанции "Коль бе-рама", что у правительства нет мандата завершать войну до свержения власти ХАМАСа. "Нельзя будет объяснить и оправдать завершение войны на этом этапе, и такое решение поднимет на повестку дня серьезные вопросы, касающиеся права нынешнего правительства на существование", – сказал Шикли. "Я верю премьер-министру и убежден, что мы возобновим военные действия", – добавил он.

Министр финансов Бецалель Смотрич ("Ционут Датит") заявил в интервью 14-му телеканалу, что правительство уже приняло решение продолжить войну. "Премьер-министр, министр обороны и министры правительства приняли решение, что война не прекратится до тех пор, пока ХАМАС не будет уничтожен", – сказал он. Министр финансов добавил, что запланированы действия, касающиеся, в том числе ХАМАСа за рубежом.

Он отказался вдаваться в подробности, однако подчеркнул, что остается в правительстве для того, чтобы убедиться, что война не прекращается.