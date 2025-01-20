Среди освобожденных палестинских заключенных замглавы НФОП Халида Джарар

Среди 90 палестинских заключенных, вышедших на свободу в ночь на 20 января, 61-летняя Халида Джарар. Видеокадры торжественной встречи этой седой женщины в Бейтунии опубликовали многие мировые СМИ.

Отметим, что речь идет далеко не о рядовой заключенной. Халида Джарар является заместителем главы террористической организации "Народный фронт освобождения Палестины" (НФОП) и депутатом палестинского парламента (с 2006 года). Ее арестовали 26 декабря 2023 года за призывы к террору. На момент ареста Джарар была палестинским представителем в Совете Европы и председателем Комитета по защите прав заключенных. У нее есть юридическое образование, и она участвовала в составлении обращений Палестинской администрации в Международный уголовный суд. Ранее Джарар была задержана израильскими властями 2 апреля 2015 года и приговорена в декабре того же года к 15 месяцам тюремного заключения за террористическую деятельность, но в начале июня 2016 года вышла на свободу досрочно, благодаря международной кампании в ее поддержку. Повторно она была задержана 2 июля 2017 года, в феврале 2019 года она была освобождена после почти 20 месяцев административного ареста. В конце октября 2019-го ее снова задержали, в марте 2021 года она была приговорена к двум годам лишения свободы, а в сентябре того же года вышла на свободу.