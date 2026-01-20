Check Point выявил группу хакеров, имитирующих ультраправых израильтян

Израильская компания кибербезопасности Check Point сообщила о появлении в группы хакеров-вымогателей, выдающей себя за ультраправых израильтян.

Согласно компании, группа под названием Sicarii, которая начала действовать в последние месяцы, представляет себя как еврейско-израильскую, владеет сайтом на иврите в даркнете и избегает атак на Израиль, сообщает 12-й канал ИТВ.

Однако после тщательной проверки аналитики Check Point пришли к выводу, что, скорее всего, речь идет о ближневосточном игроке, который выдает себя за израильских хакеров с правого края политической карты с целью вызвать негативную реакцию по отношению к Израилю.

В отличие от большинства групп вымогателей, действующих под анонимной идентичностью и пытающихся избежать любой национальной или идеологической привязки, Sicarii делает обратное: она подчеркивает идентичность, использует иврит и образы, ассоциирующиеся с крайне правыми в Израиле, такие как символика движения "Ках" и организации "Хагана", заявляет о намерении навредить арабским или мусульманским странам и представляет себя как действующую «на благо» Израиля.

На данный момент группа публично заявила об атаке на компании в Греции, и во внутренней коммуникации со своими членами обсуждала атаки на малые бизнесы в Саудовской Аравии.

Хакеры-вымогатели как правило не работают "дома", но делают это негласно. В случае Sicarii аналитики Check Point, речь идет не просто об избегании атак на израильтян, а о декларативном поведении. Вирусное ПО группы проверяет израильский часовой пояс, ивритскую клавиатуру и израильские IP-адреса – и если обнаруживает связь с Израилем, просто не срабатывает.

Вывод о том, что члены группы действуют под "ложным флагом", был сделан на основании изучения ее переписки в телеграм-каналах и даркнете. Иврит, который использует группа, не является естественным – он содержит ошибки, странные формулировки и буквальные переводы с английского. В то же время основная деятельность группы осуществляется на беглом русском и английском языках со сленгом и поведением, характерными для носителей языка.