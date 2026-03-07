ISIS: нанесен значительный ущерб производству твердого топлива для ракет в Парчине

По данным Института науки и международной безопасности в Вашингтоне (ISIS), анализ коммерческих спутниковых снимков указывает на "значительные повреждения" объектов по производству твердого топлива для ракет на территории комплекса в Парчине, одном из крупнейших и наиболее важных оборонно-промышленных объектов Ирана.

Удары по этому комплексу были нанесены 3 марта.