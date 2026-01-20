x
20 января 2026
Израиль

Колледж Тель-Хай станет Университетом Кирьят-Шмоны, в Кацрине откроется ветеринарная школа

Животные
Голаны
Галилея
Высшее образование
Университеты
время публикации: 20 января 2026 г., 19:31 | последнее обновление: 20 января 2026 г., 19:31
Колледж Тель-Хай станет Университетом Кирьят-Шмоны
Wikipedia. Photo: Energidi

Совет по высшему образованию (МАЛАГ) официально утвердил преобразование академического колледжа Тель-Хай в Университет Кирьят-Шмоны в Галилее.

Университетский статус колледж получит с нового учебного года (2026-2027), через 20 лет после решения правительства о необходимости создания университета в Галилее, и станет десятым израильским университетом после Еврейского университета в Иерусалиме, Тель-Авивского университета, Хайфского университета, хайфского "Техниона", университета Бар-Илан, университета Бен-Гурион в Негеве, Ариэльского университета, университета Райхмана и Открытого университета (институт Вейцмана университетом не является, поскольку на нем нет программ обучения на первую степень).

Следует отметить, что за статус университета Кирьят-Шмоне пришлось бороться с Цфатом, Кармиэлем и Сахнином.

Колледж Тель-Хай был основан в 1957 году, первоначально функционировал как региональный колледж, а в 1997 году был признан академическим колледжем.

Согласно решению, в новый университет будет инвестировано 570 миллионов шекелей в течение пяти лет. В Университете Кирьят-Шмоны можно будет получить докторскую степень в областях биотехнологии, образования, психологии и диетологии.

Кроме того, в рамках университета будет создан новый инженерный факультет в областях точного сельского хозяйства, инженерии знаний и искусственного интеллекта. Также в Кацрине, на Голанских высотах, будет создана аффилированная с новым университетом ветеринарная школа (вторая в Израиле) и больница.

