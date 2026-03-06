7-й день войны "Рычание льва": Израиль и США атакуют цели в Иране

Утром 28 февраля была начата военная операция Израиля и США против режима аятолл в Иране. В первые шесть дней войны ЦАХАЛом были атакованы около 1200 целей в Иране, применены примерно 6000 боеприпасов, выведены из строя сотни ракетных комплексов, уничтожены многие государственные и военные лидеры, включая Али Хаменеи. Армия США за шесть дней войны атаковала свыше 2000 целей (данные CENTCOM). Иран атакует американские базы и миссии на Ближнем Востоке, арабские страны и Израиль.

В Израиле эта военная операция получила название "Рычание льва". В Пентагоне операции дали название "Эпическая ярость".

В результате ракетных обстрелов в Израиле погибли 12 человек: 11 израильтян и филиппинка.

Армия США сообщает о шести погибших военнослужащих.

7-Й ДЕНЬ ВОЙНЫ. ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ. 06.03.2026

02:00

Иранский "Корпус стражей исламской революции" атаковал два отеля и высотное здание в Манаме, столице Бахрейна. Причинен значительный ущерб.

Ливанские источники: израильские ВВС нанесли авиаудар по целям в Набатии, Баришу, Тебнине и Дурсу, на юге Ливана. Также нанесен удар по цели в Бритале, в долине Бекаа, на востоке Ливана.

Тревога в Манаре, ракетный обстрел.

Тревога в Кирьят-Шмоне, ракетный обстрел.

Тревога в Маргалиот, ракетный обстрел.

Тревога в Мисгав Ам, ракетный обстрел.

Тревога в Метуле, ракетный обстрел.

Силы противовоздушной обороны Кувейта сбили иранские ракеты в воздушном пространстве страны, заявляет кувейтское министерство обороны.

Тревога "Цева адом" прозвучала в поселке Мисгав Ам, около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

01:00

В ряде населенных пунктов в Иорданской долине, недалеко от границы с Иорданией, прозвучала тревога. Зафиксировано проникновение БПЛА.

Тревога в Хемдате: проникновение БПЛА.

Министерство обороны Саудовской Аравии объявило о перехвате трех иранских баллистических ракет, запущенных в направлении авиабазы ​​"Принц Султан".

На севере Израиля, в районе Малкии, недалеко от границы с Ливаном, прозвучала тревога. Зафиксирован ракетный обстрел.

Тревога "Цева адом" прозвучала в Метуле, около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.

00:00

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Исфахане, в центральном Иране. Напомним, что в Исфахане находятся не только военные, но и ядерные объекты.

СПИСОК ПОГИБШИХ В ИЗРАИЛЕ

1. (имя не сообщается), 102 года, из Рамат-Гана, 1.3.2026 упал на лестнице по дороге в бомбоубежище при ракетном обстреле из Ирана, получил тяжелую травму, скончался в больнице "Ихилов".

2. Марина БАЛЕЕВА, 68 лет, из Тель-Авива, скончалась 1.3.2026 от сердечного приступа по дороге в бомбоубежище, при ракетном обстреле из Ирана.

3. Мэри Энн ВЕЛАСКЕС ДЕ ВЕРА, 32 года, гражданка Филиппин, работала сиделкой в Тель-Авиве, убита 28.2.2026 иранской баллистической ракетой, оставшись со своей подопечной (она была ранена, но выжила).

4. Яаков БИТОН, 16 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрами Сарой и Авигаиль.

5. Авигаиль БИТОН, 15 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Сарой и братом Яаковом.

6. Сара БИТОН, 13 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сестрой Авигаиль и братом Яаковом.

7. Гавриэль Барух РЕВАХ, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

8. Ронит ЭЛИМЕЛЕХ, 45 лет, из Бейт-Шемеша, волонтер организации "Ихуд Ацала", убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Сарой.

9. Сара ЭЛИМЕЛЕХ, 73 года, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с дочерью Ронит.

10. Орен КАЦ, 46 лет, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой.

11. Йосеф КОЭН, 41 год, из Бейт-Шемеша, убит 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с матерью Брурией.

12. Брурия Глория КОЭН, 76 лет, из Бейт-Шемеша, убита 1.3.2026 иранской баллистической ракетой вместе с сыном Йосефом.