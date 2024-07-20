Нетаниягу призвал международное сообщество помочь Израилю остановить ось зла во главе с Ираном

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил со специальным обращением, посвященным удару ВВС ЦАХАЛа по контролируемому хуситами йеменскому порту Ходейда.

"С начала войны я ясно дал понять, что Израиль будет отвечать каждому, кто нападет на нас. Поэтому сегодня утром я созвал военно-политический кабинет и попросил его поддержать мое решение нанести удар по целям хуситов в Йемене. Порт, по которому мы нанесли удар, не является мирным портом. Он используется в военных целях, он служит воротами, через которые Иран поставляет хуситам смертоносное, которое затем ильзуется для атак на Израиль, на другие страны региона, на один из важнейших судоходных маршрутов в мире", - заявил глава правительства Израиля.

Нетаниягу поблагодарил ВВС ЦАХАЛа за решительную, точную и успешную операцию, в ходе которой были поражены цели на расстоянии 1800 км от израильских границ: "Наши враги должны понять, что не существует места, куда не дотянется длинная рука государства Израиль"

Он также подчеркнул, что удар был прямым ответлм на атаку беспилотника, в которой погиб гражданин Израиля и были ранены другие граждане, и напомнил, что в течение последних восьми месяцев хуситы запустили по Израилю сотни баллистических ракет, крылатых ракет и беспилотников, успешно перехваченных израильскими системами ПВО при поддержке Соединенных Штатов и при содействии других стран.

"Хуситы, так же, как и ХАМАС и "Хизбалла", являются неотъемлемой частью иранской оси зла. Эта ось действует не только против Израиля, она угрожает миру во всем мире. Израиль ожидает от международного сообщества усиления усилий против Ирана и его сателлитов, чтобы сдержать иранскую агрессию и защитить свободу международного судоходства. Каждый, кто хочет видеть стабильный и безопасный Ближний Восток, должен поддержать борьбу Израиля оси зла, будь то в Йемене, в Газе, в Ливане или в иных местах", - добавил Нетаниягу.