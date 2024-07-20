Даниэль Хагари сделал заявление для СМИ: "Наши пилоты атаковали порт Ходейды"

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сделал заявление для СМИ, прокомменттировав атаку истребителей ВВС ЦАХАЛа на цели в Йемене: "Наши пилоты атаковали порт Ходейды, туда доставляется иранское оружие. Мы также атаковали энергетические инфраструктуры, это сложная задача, которая требовала планирования и подготовки к различным угрозам". Хагари сообщил, что операция, проведенная ЦАХАЛом, названа "Длинная рука".

По его словам, "у Израиля нет намерения нападать на йеменский народ".

"Хуситы под руководством Ирана атаковали десятки кораблей, этот террор направляется Ираном и наносит ущерб Суэцкому каналу и мировой торговле", – добавил он.