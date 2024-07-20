x
20 июля 2024
|
последняя новость: 21:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июля 2024
|
20 июля 2024
|
последняя новость: 21:47
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Даниэль Хагари сделал заявление для СМИ: "Наши пилоты атаковали порт Ходейды"

время публикации: 20 июля 2024 г., 20:58 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 21:10
Даниэль Хагари сделал заявление для СМИ: "Наши пилоты атаковали порт Ходейды"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари сделал заявление для СМИ, прокомменттировав атаку истребителей ВВС ЦАХАЛа на цели в Йемене: "Наши пилоты атаковали порт Ходейды, туда доставляется иранское оружие. Мы также атаковали энергетические инфраструктуры, это сложная задача, которая требовала планирования и подготовки к различным угрозам". Хагари сообщил, что операция, проведенная ЦАХАЛом, названа "Длинная рука".

По его словам, "у Израиля нет намерения нападать на йеменский народ".

"Хуситы под руководством Ирана атаковали десятки кораблей, этот террор направляется Ираном и наносит ущерб Суэцкому каналу и мировой торговле", – добавил он.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 июля 2024

"Аль-Хадат": в результате удара ВВС ЦАХАЛа по целям в порту Ходейды есть убитые и раненые
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2024

Йоав Галант прокомментировал атаку ВВС ЦАХАЛа на цели в порту Ходейды
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2024

Пресс-служба ЦАХАЛа: ВВС атаковали военные объекты хуситов в Ходейде
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 20 июля 2024

ВВС ЦАХАЛа атаковали морской порт в йеменском городе Ходейда