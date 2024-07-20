Пресс-служба ЦАХАЛа: ВВС атаковали военные объекты хуситов в Ходейде
время публикации: 20 июля 2024 г., 19:24 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 19:46
Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты хуситов в морском порту Ходейды. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
Эта атака является ответом на сотни нападений на Израиль, осуществленных хуситами в последние месяцы, подчеркивается в сообщении, опубликованном пресс-службой.
Также в сообщении отмечается, что никаких изменений в указаниях Управления тыла пока нет.