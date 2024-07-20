Пресс-служба ЦАХАЛа: ВВС атаковали военные объекты хуситов в Ходейде

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты хуситов в морском порту Ходейды. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Эта атака является ответом на сотни нападений на Израиль, осуществленных хуситами в последние месяцы, подчеркивается в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Также в сообщении отмечается, что никаких изменений в указаниях Управления тыла пока нет.