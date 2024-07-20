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Израиль

Пресс-служба ЦАХАЛа: ВВС атаковали военные объекты хуситов в Ходейде

время публикации: 20 июля 2024 г., 19:24 | последнее обновление: 20 июля 2024 г., 19:46
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу во время атаки в Йемене в штабе ВВС в Тель Авиве
Фото: Мааян Тоаф / Пресс-служба правительства

Истребители ВВС ЦАХАЛа атаковали военные объекты хуситов в морском порту Ходейды. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

Эта атака является ответом на сотни нападений на Израиль, осуществленных хуситами в последние месяцы, подчеркивается в сообщении, опубликованном пресс-службой.

Также в сообщении отмечается, что никаких изменений в указаниях Управления тыла пока нет.

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