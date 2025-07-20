Трое задержанных за нападение на Удэ освобождены из-под стражи

Мировой суд в Ришон ле-Ционе принял решение об освобождении из-под стражи трех подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Кнессета Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ) в Нес-Ционе.

Один из них освобожден с ограничительными условиями, двое других переведены под домашний арест до завтрашнего дня.

В субботу, 19 июля, когда депутат Кнессета Айман Удэ прибыл на демонстрацию в Нес-Ционе, десятки правых активистов начали плевать на лобовое стекло его автомобиля. Также они повредили стекло и кузов машины Удэ.