Трое задержанных за нападение на Удэ освобождены из-под стражи
время публикации: 20 июля 2025 г., 14:23 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 14:26
Мировой суд в Ришон ле-Ционе принял решение об освобождении из-под стражи трех подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Кнессета Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ) в Нес-Ционе.
Один из них освобожден с ограничительными условиями, двое других переведены под домашний арест до завтрашнего дня.
В субботу, 19 июля, когда депутат Кнессета Айман Удэ прибыл на демонстрацию в Нес-Ционе, десятки правых активистов начали плевать на лобовое стекло его автомобиля. Также они повредили стекло и кузов машины Удэ.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2025