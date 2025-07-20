x
20 июля 2025
|
последняя новость: 15:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июля 2025
|
20 июля 2025
|
последняя новость: 15:12
20 июля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Трое задержанных за нападение на Удэ освобождены из-под стражи

Айман Удэ
Судебные решения
время публикации: 20 июля 2025 г., 14:23 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 14:26
Трое задержанных за нападение на Удэ освобождены из-под стражи
Nati Shohat/Flash90

Мировой суд в Ришон ле-Ционе принял решение об освобождении из-под стражи трех подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Кнессета Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ) в Нес-Ционе.

Один из них освобожден с ограничительными условиями, двое других переведены под домашний арест до завтрашнего дня.

В субботу, 19 июля, когда депутат Кнессета Айман Удэ прибыл на демонстрацию в Нес-Ционе, десятки правых активистов начали плевать на лобовое стекло его автомобиля. Также они повредили стекло и кузов машины Удэ.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2025

Готлиб заявила, что гордится теми, кто митинговал против Аймана Удэ
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2025

Нападавшие на депутата Удэ в Нес-Ционе будут доставлены в суд
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июля 2025

В Нес-Ционе правые активисты повредили машину депутата Аймана Удэ