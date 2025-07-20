Баарав-Миара просит заморозить процесс ее увольнения

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара обратилась в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с просьбой распорядиться о замораживании процесса ее увольнения.

Обращение было подано за несколько часов до того, как правительство заслушает рекомендации министерской комиссии, которая проводила слушания по увольнению юридического советника.

"Ситуация, при которой на протяжении пяти недель продолжается поэтапная и постепенная попытка незаконно уволить юридического советника правительства, причиняет сущностный ущерб институту юридического советника и всему израильскому обществу", – говорится в заявлении.

Напомним, что на прошлой неделе министерская комиссия во главе с министром диаспоры Амихаем Шикли проводила совещания по вопросу об увольнении Гали Баарав-Миары. Изначально планировалось, что обсуждения будут проходить в форме слушаний. БАГАЦ дал разрешение на их проведение. Однако Гали Баарав-Миара на слушания не явилась, объявив их незаконными.

17 июля комиссия приняла решение порекомендовать правительству уволить юридического советника. 20 июля эта рекомендация будет передана правительству.

Заместитель главы Верховного суда Ноам Солберг уже постановил, что в случае принятия решения об увольнении Баарав-Миары окончательный вердикт будет выносить БАГАЦ. Несмотря на это юридический советник пытается заморозить весь процесс.