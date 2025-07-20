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Израиль

В Иерусалиме состоялись похороны бойца-десантника

время публикации: 20 июля 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 16:36
В Иерусалиме состоялись похороны бойца-десантника
Noam Revkin Fenton/Flash90

В воскресенье, 20 июля, в Иерусалиме на горе Герцля состоялись похороны Дана Филлипсона – бойца 202-го батальона бригады "Цанханим".

Он был репатриантом из Норвегии, солдатом-одиночкой, мечтавшим служить в десантных войсках.

На прошлой неделе, во время учений, он предпринял попытку самоубийства на учебной базе бригады. Раненого в тяжелом состоянии доставили в больницу, где несколько дней назад была констатирована его смерть, пишет издание "Мако".

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