В Иерусалиме состоялись похороны бойца-десантника

В воскресенье, 20 июля, в Иерусалиме на горе Герцля состоялись похороны Дана Филлипсона – бойца 202-го батальона бригады "Цанханим".

Он был репатриантом из Норвегии, солдатом-одиночкой, мечтавшим служить в десантных войсках.

На прошлой неделе, во время учений, он предпринял попытку самоубийства на учебной базе бригады. Раненого в тяжелом состоянии доставили в больницу, где несколько дней назад была констатирована его смерть, пишет издание "Мако".