Готлиб заявила, что гордится теми, кто митинговал против Аймана Удэ

Депутат Тали Готлиб ("Ликуд") заявила, что она "гордится" правыми активистами, которые напали в Нес-Ционе на депутата Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ).

"Я не только не осуждаю демонстрантов, митинговавших против сторонника террора Аймана Удэ, я горжусь ими. Айман Удэ – крупнейший в Израиле сторонник террора. С трибуны Кнессета он называет наших солдат убийцами, мясниками, военными преступниками", – заявила Готлиб.

"Каждый, кто поддерживает террор, оказывает помощь террористам, нападает на наших солдат, должен знать, что он не сможет спокойно ходить по улицам", – сказала Готлиб.

20 июля в мировой суд в Ришон ле-Ционе доставят трех подозреваемых в нападении на автомобиль депутата Кнессета Аймана Удэ (ХАДАШ-ТААЛ) в Нес-Ционе, сообщает пресс-служба полиции. Суд должен принять решение о целесообразности продления срока содержания задержанных под стражей. Задержанным могут быть предъявлены обвинения в нанесении ущерба и угрозах в адрес политика.

В субботу, 19 июля, когда депутат Кнессета Айман Удэ прибыл на демонстрацию в Нес-Ционе, десятки правых активистов начали плевать на лобовое стекло его автомобиля. Также они повредили стекло и кузов машины Удэ.

После сбора доказательств, изучения видеозаписей и процедуры опознания, были задержаны трое жителей Нес-Ционы.