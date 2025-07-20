Министерская комиссия проголосовала за увольнение Баарав-Миары

Комиссия во главе министром диаспоры Амихаем Шикли единогласно проголосовала за увольнение юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Итоги работы комиссии переданы в секретариат правительства. Министры проголосуют по этому вопросу на следующем заседании правительства.

Ранее Баарав-Миара обратилась в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с просьбой распорядиться о замораживании процесса ее увольнения.

Обращение было подано за несколько часов до того, как правительство должно было заслушать рекомендации министерской комиссии, которая проводила слушания по увольнению юридического советника.

"Ситуация, при которой на протяжении пяти недель продолжается поэтапная и постепенная попытка незаконно уволить юридического советника правительства, причиняет сущностный ущерб институту юридического советника и всему израильскому обществу", – говорится в заявлении.