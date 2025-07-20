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Израиль

Министерская комиссия проголосовала за увольнение Баарав-Миары

Правительство
Юрсоветник правительства
время публикации: 20 июля 2025 г., 14:54 | последнее обновление: 20 июля 2025 г., 14:54
Министерская комиссия проголосовала за увольнение Баарав-Миары
Olivier Fitoussi/Flash90

Комиссия во главе министром диаспоры Амихаем Шикли единогласно проголосовала за увольнение юридического советника правительства Гали Баарав-Миары.

Итоги работы комиссии переданы в секретариат правительства. Министры проголосуют по этому вопросу на следующем заседании правительства.

Ранее Баарав-Миара обратилась в Высший суд справедливости (БАГАЦ) с просьбой распорядиться о замораживании процесса ее увольнения.

Обращение было подано за несколько часов до того, как правительство должно было заслушать рекомендации министерской комиссии, которая проводила слушания по увольнению юридического советника.

"Ситуация, при которой на протяжении пяти недель продолжается поэтапная и постепенная попытка незаконно уволить юридического советника правительства, причиняет сущностный ущерб институту юридического советника и всему израильскому обществу", – говорится в заявлении.

Израиль
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июля 2025

Баарав-Миара просит заморозить процесс ее увольнения