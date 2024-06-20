В Хевроне вскоре после выхода из тюрьмы задержан спикер парламента ПА от ХАМАСа Азиз Дуэйк

В ночь на 20 июня в Хевроне израильскими военными был задержан один из наиболее влиятельных лидеров ХАМАСа на Западном берегу Азиз Дуэйк, являющийся спикером Законодательного совета Палестинской автономии, сообщает "Клуб заключенных".

Дуэйку 76 лет. Его повторно задержали через шесть дней после освобождения из тюрьмы, где он провел восемь месяцев под административным арестом.

В прошлый раз Азиз Дуэйк был задержан в ночь на 13 октября 2023 года, менее чем через неделю после нападения ХАМАСа на Израиль.

В июне 2014 года, когда проводилась операция "Вернитесь, братья" по розыску 16-летнего Нафтали Френкеля, 16-летнего Гилада Шаэра и 19-летнего Эяля Ифраха, похищенных террористами ХАМАСа, Дуэйк был задержан одним из первых, а затем более 100 активистов ХАМАСа. Трое похищенных израильтян позже были найдены убитыми. И вскоре в Газе началась операция "Нерушимая скала". Впоследствии Азиз Дуэйк был освобожден из-под ареста.

Азиз Дуэйк оказывался в тюрьме множество раз. В 2006-м он был арестован вместе с другими активистами ХАМАСа после похищения Гилада Шалита, но вышел из тюрьмы до заключения "сделки Шалита", в 2009-м. Вновь он оказался в тюрьме в начале 2012 года, но через полгода вышел на свободу.