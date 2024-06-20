Источники: на юге Ливана ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль, один или несколько убитых

Ливанские источники сообщают, что около полудня 20 июня в районе населенного пункта Дир Кифа, к востоку от Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем, ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль.

По предварительным данным, есть один или несколько убитых.

Информация уточняется.