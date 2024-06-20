x
20 июня 2024
|
последняя новость: 13:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 июня 2024
|
20 июня 2024
|
последняя новость: 13:53
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Источники: на юге Ливана ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль, один или несколько убитых

время публикации: 20 июня 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 12:33
Источники: на юге Ливана ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль, один или несколько убитых
AP Photo/Hassan Ammar

Ливанские источники сообщают, что около полудня 20 июня в районе населенного пункта Дир Кифа, к востоку от Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем, ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль.

По предварительным данным, есть один или несколько убитых.

Информация уточняется.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2024

258-й день войны в Израиле. Хронология событий
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 июня 2024

СМИ: целью атаки ВВС Израиля в Сирии стала лаборатория, в которой изучают сбитый беспилотник ЦАХАЛа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 июня 2024

ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям на юге Ливана, уничтожена ракетная установка "Хизбаллы"