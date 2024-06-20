Источники: на юге Ливана ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль, один или несколько убитых
время публикации: 20 июня 2024 г., 12:30 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 12:33
Ливанские источники сообщают, что около полудня 20 июня в районе населенного пункта Дир Кифа, к востоку от Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем, ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль.
По предварительным данным, есть один или несколько убитых.
Информация уточняется.
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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2024