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Израиль

ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию одного из ключевых командиров "Хизбаллы"

время публикации: 20 июня 2024 г., 15:04 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 15:10
ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию одного из ключевых командиров "Хизбаллы"
AP Photo/Mohammed Zaatari

ЦАХАЛ подтверждает проведение ряда операций в южном Ливане, в том числе ликвидацию одного из ключевых командиров "Хизбаллы".

Сообщается о ликвидации в районе Дир-Кифы (к востоку от Тиры) Файсала Ибрагима – командующего операциями "Хизбаллы" в одном из секторов юга Ливана, отвечавшего за планирование и реализацию террористических атак против Израиля.

Кроме того, в районе Риханы была ликвидирована батарея ПВО "Хизбаллы", угрожавшая израильским ВВС.

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