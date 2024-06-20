ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию одного из ключевых командиров "Хизбаллы"

ЦАХАЛ подтверждает проведение ряда операций в южном Ливане, в том числе ликвидацию одного из ключевых командиров "Хизбаллы".

Сообщается о ликвидации в районе Дир-Кифы (к востоку от Тиры) Файсала Ибрагима – командующего операциями "Хизбаллы" в одном из секторов юга Ливана, отвечавшего за планирование и реализацию террористических атак против Израиля.

Кроме того, в районе Риханы была ликвидирована батарея ПВО "Хизбаллы", угрожавшая израильским ВВС.