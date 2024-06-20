ЦАХАЛ подтверждает ликвидацию одного из ключевых командиров "Хизбаллы"
время публикации: 20 июня 2024 г., 15:04 | последнее обновление: 20 июня 2024 г., 15:10
ЦАХАЛ подтверждает проведение ряда операций в южном Ливане, в том числе ликвидацию одного из ключевых командиров "Хизбаллы".
Сообщается о ликвидации в районе Дир-Кифы (к востоку от Тиры) Файсала Ибрагима – командующего операциями "Хизбаллы" в одном из секторов юга Ливана, отвечавшего за планирование и реализацию террористических атак против Израиля.
Кроме того, в районе Риханы была ликвидирована батарея ПВО "Хизбаллы", угрожавшая израильским ВВС.
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