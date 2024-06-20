Источники: еще один удар ВВС ЦАХАЛа по автомобилю в Ливане, убит боевик "Хизбаллы"

Ливанские источники сообщают, что днем 20 июня в районе населенного пункта Хумин аль-Фука, к востоку от Тира и Сайды, примерно в 20 км от границы с Израилем, ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль.

По предварительным данным, убит боевик "Хизбаллы" Хади Мухаммад Джамаа, сын шиитского шейха Мухаммада Джамаа.

Информация уточняется.

Ранее сообщалось, что в районе населенного пункта Дир Кифа, к востоку от Тира, примерно в 10 км от границы с Израилем, ВВС ЦАХАЛа атаковали автомобиль. Один или несколько убитых.