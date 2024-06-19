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Ближний Восток

СМИ: целью атаки ВВС Израиля в Сирии стала лаборатория, в которой изучают сбитый беспилотник ЦАХАЛа

время публикации: 19 июня 2024 г., 22:40 | последнее обновление: 19 июня 2024 г., 22:44
Беспилотник Hermes-900
Wikipedia.org. Фото: Ronite

14-й телеканал передал, целью удара в Сирии, нанесенного военно-воздушными силами Израиля, по всей видимости, стала лаборатория, в которой изучают израильский военный беспилотник.

Этот вывод был сделан на основе публикации в выходящая в Лондоне панарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", в которой утверждалось, что "Хизбалла" передала сбитый беспилотник ЦАХАЛа в лабораторию в районе Кунейтры для изучения и извлечения из него информации.

Сирийское государственное агентство SANA 19 июня сообщило, что около 7 утра Израиль нанес удары по целям в районе Кунейтры и Дараа. Атака была осуществлена с применением БПЛА. Министерство обороны Сирии объявило о гибели армейского офицера.

10 июня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что дистанционно управляемый аппарат ВВС Израиля, действующий над Ливаном, был сбит ракетой "земля-воздух". В результате инцидента БПЛА был поврежден и упал на территории Ливана. По утверждению "Хизбаллы", был сбит один из самых современных израильских беспилотников Hermes-900: в третий раз, по словам представителей группировки, с начала войны "Железные мечи".

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// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 19 июня 2024

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// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 июня 2024

ЦАХАЛ подтвердил: израильский БПЛА сбит в небе над Ливаном