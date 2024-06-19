СМИ: целью атаки ВВС Израиля в Сирии стала лаборатория, в которой изучают сбитый беспилотник ЦАХАЛа

14-й телеканал передал, целью удара в Сирии, нанесенного военно-воздушными силами Израиля, по всей видимости, стала лаборатория, в которой изучают израильский военный беспилотник.

Этот вывод был сделан на основе публикации в выходящая в Лондоне панарабской газете "Аш-Шарк аль-Аусат", в которой утверждалось, что "Хизбалла" передала сбитый беспилотник ЦАХАЛа в лабораторию в районе Кунейтры для изучения и извлечения из него информации.

Сирийское государственное агентство SANA 19 июня сообщило, что около 7 утра Израиль нанес удары по целям в районе Кунейтры и Дараа. Атака была осуществлена с применением БПЛА. Министерство обороны Сирии объявило о гибели армейского офицера.

10 июня пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что дистанционно управляемый аппарат ВВС Израиля, действующий над Ливаном, был сбит ракетой "земля-воздух". В результате инцидента БПЛА был поврежден и упал на территории Ливана. По утверждению "Хизбаллы", был сбит один из самых современных израильских беспилотников Hermes-900: в третий раз, по словам представителей группировки, с начала войны "Железные мечи".