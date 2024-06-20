Гендиректор "Нога" об угрозах Насраллы: "Через 72 часа без электричества здесь будет невозможно жить"

Гендиректор компании "Нога" Шауль Гольдштейн на конференции Института исследований национальной безопасности, проходившей в Сдероте, прокомментировал угрозы лидера "Хизбаллы", и заявил, что Израиль не готов к войне. Он сказал, что "Хизбалла" достаточно легко может вывести из строя израильскую электросеть, добавив, что "через 72 часа без электричества в Израиле будет невозможно жить".

Компания "Нога", которую возглавляет Шауль Гольдштейн, управляет израильской электросетью и находится в затяжном конфликте с Электрической компанией ("Хеврат Хашмаль").

Выступление Гольдштейна широко обсуждается в СМИ.

Гендиректор Электрической компании Меир Шпиглер раскритиковал коллегу. Он сказал, что заявление о неустойчивости израильской электросети не соответствует действительности, и призвано посеять панику среди населения. По его словам, Израиль готов к быстрому устранению повреждений. Он также отметил: ракета попадет в одну из электростанций, население продолжит получать электроэнергию.

Компания "Нога" распространила заявление, в котором говорится, что слова Гольдштейна не соответствуют оценкам профессионалов.

Из Управления тылом передали, что сценарий повреждения отдельных участков сети учтен при подготовке тыла к войне, и повреждение на одном участке не приведет к отключению электричества по всей стране.