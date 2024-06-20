Президент Кипра в ответ на угрозы Насраллы заявил, что его страна не участвует в военных конфликтах

Президент Кипра Никос Христодулидис прокомментировал угрозы лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллы атаковать островное государство, если оно продолжит поддерживать Израиль.

По словам Христодулидиса, слова Насраллы "не отражают реальности", и уточнил, что его страна не участвует в военных конфликтах, она "пытается искать решения проблем, а не проблемы".

Президент Кипра заявил, что его страна выступает на стороне тех, кто оказывает гуманитарную помощь, и, по его словам, "эта позиция признана во всем мире, включая арабские страны". Никос Христодулидис сказал, что "гуманитарный коридор" в Газу является доказательством приверженности Кипра миру и стабильности.

Угрозы в адрес Кипра генеральный секретарь ливанской террористической организации "Хизбалла" Хасан Насралла озвучил во время выступления на церемонии, проводившейся в память о высокопоставленном командире организации Талибе Сами Абдулле ("Хаджа Абу Талиба"), ликвидированном Израилем в ночь на 12 июня. Насралла заявил: если Кипр во время войны откроет свои аэропорты или военные базы для Израиля, он окажется втянутым в войну.