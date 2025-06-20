"Мако": увеличилось число обращений в приюты для животных от хозяев, желающих сдать своих питомцев

Добровольцы организации "Тну ле-хайот лихйот" бьют тревогу из-за участившихся обращений в их приюты для животных от израильтян, которые хотели бы избавиться от своих домашних питомцев.

В беседе с редакцией сайта "Мако" добровольцы организации рассказывают, что звонящие им владельцы животных при планировании своих дальнейших действий, не относятся к своим собакам или кошкам как к членам семьи. Например, при необходимости временно переехать в другое жилье, они не хотят брать с собой животных.

Добровольцы рассказывают о хозяине 13-летней собаки, который захотел сдать своего четвероногого друга в приют из-за того, что ему придется временно переехать жить к родителям. Другого пса хозяйка хотела бы сдать, так как не находит в себе сил заботиться о нем.

Приюты и клиники организации "Тну ле-хайот лихйот" переполнены и не могут принимать новых животных. В настоящий момент добровольцы организации ухаживают за 260 собаками и 240 кошками.

Добровольцы организации призывают израильтян даже в это тяжелое время не расставаться со своими четвероногими питомцами. Они предупреждают, что в приютах животные страдают из-за тесноты и подвергаются риску, так как у них нет укрытий от обстрелов.