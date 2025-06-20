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Израиль

ЦАХАЛ: ликвидирован "финансист" боевого крыла ХАМАСа в секторе Газы

Война "Железные мечи"
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 20 июня 2025 г., 19:15 | последнее обновление: 20 июня 2025 г., 19:22
ЦАХАЛ: ликвидирован "финансист" боевого крыла ХАМАСа в секторе Газы
Пресс-служба ЦАХАЛа

В ходе совместной операции ЦАХАЛа и ШАБАКа 17 июня в центральной части сектора Газы был ликвидирован террорист Ибрагим Абу-Шамала, занимавший должность ответственного за финансы боевого крыла ХАМАСа и помощника Маруана Иссы, "номера 3 в иерархии ХАМАСа", до его ликвидации в марте 2024 года.

Абу-Шамала отвечал за финансы боевого крыла ХАМАСа в секторе Газы, управляя его бюджетом во время войны, а также осуществляя контрабандную доставку миллионов долларов на нужды террористов. Используя эти средства, Абу-Шамала способствовал наращиванию вооружений ХАМАСа и обеспечивал выплату зарплат террористам, что являлось для них значительным стимулом для продолжения "деятельности".

Израиль
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