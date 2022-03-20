До заполнения квоты прошение о въезде в Израиль могут подать еще 1800 украинцев, не имеющих родственников-израильтян
По данным, предоставленным государством в ходе слушания в БАГАЦе иска против установления квоты для приема в Израиле украинских граждан, еще 1800 граждан Украины, которые не являются родственниками израильтян, могут въехать в Израиль.
Напомним, согласно последнему распоряжению министра внутренних дел Израиля Айелет Шакед, наша страна готова принять до 5 тысяч беженцев из Украины, не имеющих в Израиле родственников. Украинцы, у которых есть израильские родственники, в эту квоту не входят.
Чтобы пригласить в Израиль граждан Украины, следует заполнить два бланка.
Один бланк на сайте израильского МИДа должен заполнить гражданин Украины, который хочет въехать в Израиль.
Второй бланк (на сайте Управления регистрации населения) должен заполнить гражданин Израиля, желающий пригласить родственников, которые являются гражданами Украины. Этот бланк должен быть прикреплен к прошению, поданному на сайте МИДа.
Граждане Украины допускаются на посадку на рейсы в Израиль только после предъявлении разрешения, полученного от израильского МИДа.
С 15 марта, когда это решение вступило в силу, по данным, полученным нашей редакцией от МИДа, было подано 8669 таких прошений. Из них было обработано около 6000. Разрешение получили 5300 просителей, около 600 получили отказы. МИД сообщает, что отказы получают в основном лица, нарушавшие в прошлом израильское визовое законодательство.
По данным нашей редакции, среди тех, кто получили отказ, есть люди, выехавшие из Украины задолго до начала военных действий и подавшие прошение на въезд в Израиль из стран, не граничащих с Украиной.
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