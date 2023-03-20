Главы коалиционных партий утвердили компромисс по законопроекту о комиссии по выбору судей

После многочасового заседания главы коалиционных партий приняли решение поддержать компромиссное предложение депутата Симхи Ротмана ("Ционут Датит") по изменению состава комиссии по выбору судей.

"Закон об изменении состава комиссии по выбору судей будет утвержден до окончания сессии Кнессета, то есть до праздника Песах", – говорится в совместном заявлении глав партий. "Речь идет об исправлении исторической несправедливости. Впервые будет отменено автоматическое право вето судебной системы в рамках процесса выбора судей Верховного суда. Представители коллегии адвокатов будут выведены из состава комиссии", – говорится также в заявлении.

adv_11 incontent_1

Согласно предложению Ротмана, которое будет представлено на утверждение фракций коалиции, комиссия по выбору судей Верховного суда будет состоять из 11 членов, включая трех судей (председателя Верховного суда и двух судей Верховного суда), трех министров (один из которых министр юстиции), трех депутатов Кнессета от коалиции (среди которых должен быть глава парламентской комиссии по законодательству) и двух членов оппозиции. В комиссии не будет представителя коллегии адвокатов.

adv_12 m_ar_1

Согласно предложению Ротмана, для избрания первых двух судей будет достаточно обычного большинства голосов в комиссии и лишь последующие назначения буду осуществляться семью голосами из 11. Кроме того, начиная с третьего назначения, для утверждения необходим по меньшей мере голос одного судьи и одного депутата от оппозиции.

Согласно решению глав коалиционных партий, остальные составляющие реформы будут утверждены сразу после начала летней сессии Кнессета. "Мы призываем партии оппозиции использовать период парламентских каникул, когда нет законотворческой деятельности, для того чтобы в рамках серьезного диалога прийти к взаимопониманию по остальным параграфам юридической реформы", – заявляют в коалиции.

adv_13 incontent_2

Накануне некоторые депутаты от "Ликуда" резко критиковали Симху Ротмана. Несмотря на то, что, по словам главы "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, компромисс по вопросу состава комиссии по выбору судей был сформирован совместно с министром юстиции Яривом Левином ("Ликуд"), несмотря на то, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу встречался с Левином перед началом совещания глав коалиционных партий, в "Ликуде" обвинили именно Ротмана в капитуляции и недопустимо глубоком компромиссе. "Что происходит? Мы партия власти, а Ротман предлагает все, что хочет, на заседании комиссии? Я не кукла на ниточке. Ротман возглавлял комиссию несколько месяцев, и в итоге позорно отступил и капитулировал. Я больше не собираюсь принимать участие в обсуждении законов по реформе. Мне стыдно, это позорная капитуляция", – заявила депутат Кнессета Тали Готлиб ("Ликуд").

adv_14 m_ar_2

Депутат Давид Амсалем ("Ликуд") также подверг критике Симху Ротмана: "Симха, дружище, сейчас не время отступать или капитулировать. Не для этого мы побеждали на выборах. Народ ждет от нас серьезных изменений. Мы не поддержим этот фарс. Точка".

Депутат Моше Саада ("Ликуд") тоже резко высказался против предложения Ротмана.

adv_15 incontent_3

Отметим, что все эти высказывания последовали еще до того, как главы коалиционных партий приняли свое решение.