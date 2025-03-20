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Израиль

В результате ДТП в Киеве погиб Стас Махлин, в юности он был шестикратным чемпионом Израиля по боксу

Украина
ДТП
Погибшие
время публикации: 20 марта 2025 г., 10:59 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 10:59
В результате ДТП в Киеве погиб Стас Махлин, в юности он был шестикратным чемпионом Израиля по боксу

18 марта в Киеве в результате аварии погибли двое граждан Израиля: их автомобиль на высокой скорости вылетел на обочину дороги и перевернулся. Сайт ashdodnet.com опубликовал имя одного из погибших: Станислав (Стас) Махлин, ему было 30 лет.

Сообщается, что Стас окончил школу в Ашдоде, в юности занимался боксом и был шестикратным чемпионом Израиля среди юношей. У него осталась маленькая дочь. Он работал менеджером по организации мероприятий и управляющим рестораном в Тель-Авиве.

Имя второго погибшего пока не публикуется.

Ожидается, что их тела доставят в Израиль на следующей неделе.

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