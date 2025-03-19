x
19 марта 2025
|
последняя новость: 21:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
19 марта 2025
|
19 марта 2025
|
последняя новость: 21:58
19 марта 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

В дорожной аварии в Киеве погибли двое израильтян

ДТП
Украина
МИД
время публикации: 19 марта 2025 г., 21:58 | последнее обновление: 19 марта 2025 г., 22:04
В дорожной аварии в Киеве погибли двое израильтян
Фото NEWSru.co.il

Организация ЗАКА сообщила, что в Киеве в результате аварии погибли двое граждан Израиля. По информации сайта "Ба-Хадрей Харедим", авария произошла во вторник, 18 марта.

МИД Израиля подтвердил гибель израильтян в результате аварии в Киеве. "Наши представители в Киеве и отдел по делам израильтян за рубежом занимаются вопросами, связанными с доставкой тел для захоронения в Израиль", – сообщили в МИДе.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 января 2025

МИД: двое израильтян пострадали при теракте в Новом Орлеане
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 06 декабря 2024

Пятеро израильских туристов погибли в ДТП в городе Загора в Марокко