В дорожной аварии в Киеве погибли двое израильтян

Организация ЗАКА сообщила, что в Киеве в результате аварии погибли двое граждан Израиля. По информации сайта "Ба-Хадрей Харедим", авария произошла во вторник, 18 марта.

МИД Израиля подтвердил гибель израильтян в результате аварии в Киеве. "Наши представители в Киеве и отдел по делам израильтян за рубежом занимаются вопросами, связанными с доставкой тел для захоронения в Израиль", – сообщили в МИДе.