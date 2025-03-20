Обвинение по наезду на солдата на военной базе Црифин: о совершении теракта не заявлено

Прокуратура Центрального округа представила обвинительное заключение против 25-летнего Хасана Бин Удэ из Дженина, который 11 марта на военной базе "Црифин" в центре Израиля преднамеренно сбил военнослужащего, управляя угнанным автомобилем.

Отметим, что в обвинении ничего не говорится про совершении теракта.

Хасан Бин Удэ обвиняется в причинении тяжких телесных повреждений, умышленном создании опасности для жизни людей при управлении транспортным средством, взломе и угоне транспортного средства, вождении без водительских прав и незаконном пребывании в Израиле.

Согласно обвинительному заключению, Хасан Бин Удэ в ночь на 11 марта 2025 года угнал автомобиль в Тель-Авиве, на 4-й трассе полицейские начали преследование угонщика, обвиняемый (который никогда не получал водительских прав) ехал на скорости около 160 км/ч, уходя от погони, он свернул в сторону военной базы "Црифин", въехал на территорию базы по встречной полосе, а потом некоторое время ездил на высокой скорости по территории базы, пытаясь оторваться от полицейских; при попытке покинуть территорию базы обвиняемый притормозил у выездных ворот, заметил солдата, увеличил скорость и врезался в ворота и в военнослужащего. После этого он скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему и не вызвав медиков. Военнослужащий получил травмы средней тяжести, он провел в больнице пять дней.