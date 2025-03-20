ЦАХАЛ: за неделю в Иудее и Самарии арестовали 70 террористов
время публикации: 20 марта 2025 г., 17:33 | последнее обновление: 20 марта 2025 г., 17:44
ЦАХАЛ сообщает, что за последнюю неделю в Иудее и Самарии были арестованы 70 разыскиваемых за террористическую деятельность, конфискованы несколько единиц оружия.
Военнослужащие батальона "Тавор" при сотрудничестве с полицией Иудеи и Самарии и бойцами пограничной полиции МАГАВ в течение двух последних дней действовали в деревне Хусан, расположенной в зоне ответственности бригады "Эцион".
В ходе операции были задержаны девять боевиков, которые бросали камни в израильские автомобили в течение последней недели.