Улица Каплан в Иерусалиме перекрыта в связи с демонстрациями протеста

Полиция Израиля перекрыла утром в понедельник, 20 мая, движение транспорта по улице Каплан в Иерусалиме в связи с организуемой на ней демонстрацией протеста.

Также перекрыто движение по улице Аза на участке между улицами ми-Тудела и Хазаз.

Около полудня будет перекрыто движение по улице Зусман, а улица Аза будет перекрыта между улицей Хазаз и площадью Париз.

В вечерние часы будут перекрываться по мере необходимости улицы Лорх, Рупин, Бен-Цви, РАМБАН и Рабин.

В центре Иерусалима и в районе въезда в столицу возможны дорожные пробки.

Полиция Израиля предупреждает, что прибытие на акции протеста должно осуществляться в соответствии с условиями дорожного движения. Сознательное создание помех движению транспорта запрещено.

Категорически запрещено проведение акций протеста в стерильной зоне Кнессета и создание помех работе Кнессета. Для проведения демонстраций у Кнессета отведена специальная зона.

В соответствии с судебными постановлениями, не будет допускаться проведение демонстраций протеста у места жительства политических деятелей. Акции протеста будут разрешаться на установленном расстоянии от домов и только в отведенных для этого местах.

Проведение уличных маршей обусловлено предварительным получением разрешения.

Во время акций протеста запрещено разжигание огня, включая факелы и костры.

Полиция не допустит блокирование центральных дорожных артерий без предварительного согласования.

Использование мультикоптеров в районе проведения демонстраций без согласования с полицией запрещено.