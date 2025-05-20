Названо имя женщины, которая была сожжена заживо вместе с новорожденным

Опубликовано имя женщины, которая, по версии следствия, была убита своим партнером во время родов: это Ислам Тауиль, проживавшая в одном из арабских районов Иерусалима. В ее убийстве подозревается 35-летний житель деревни Ар-Рам.

Судя по опубликованной информации, речь идет о двойном жестоком убийстве – женщина и новорожденный ребенок, который еще был на пуповине, были сожжены заживо.

Известно, что подозреваемый в этом убийстве работал охранником в одной из больниц Иерусалима. После убийства он продал автомобиль убитой.

1 апреля 2025 года в палестинскую администрацию поступило сообщение об обнаружении в деревне Ар-Рам сожженного тела молодой израильтянки с телом новорожденного ребенка, все еще соединенным пуповиной с телом матери. После получения информации о тяжком преступлении Центральное подразделение полиции Иудеи и Самарии приступило к расследованию. В течение нескольких недель проводилось сложное расследование с применением технологических средств и тайных следственных мероприятий. Были задержаны десятки подозреваемых в причастности к этому преступлению. В ходе расследования сотрудники полиции задержали ключевого подозреваемого – отца младенца. Следствием было установлено, что палестинец убил женщину во время родов, сжег ее тело, а затем продал автомобиль жертвы, настаивая на получении полной стоимости.