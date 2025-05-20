ДТП на 444-й трассе, состояние одного из пострадавших тяжелое

На 444-й трассе возле Тайбе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадали два человека, состояние одного из пострадавших (19-летней девушки) тяжелое.

Пострадавшие доставлены в больницу "Меир".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.