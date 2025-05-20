ДТП на 444-й трассе, состояние одного из пострадавших тяжелое
время публикации: 20 мая 2025 г., 00:49 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 00:49
На 444-й трассе возле Тайбе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадали два человека, состояние одного из пострадавших (19-летней девушки) тяжелое.
Пострадавшие доставлены в больницу "Меир".
Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 19 мая 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 мая 2025