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Израиль

ДТП на 444-й трассе, состояние одного из пострадавших тяжелое

ДТП
время публикации: 20 мая 2025 г., 00:49 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 00:49
ДТП на 444-й трассе, состояние одного из пострадавших тяжелое
Пресс-служба МАДА

На 444-й трассе возле Тайбе произошла авария с участием двух легковых автомобилей. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что в результате ДТП пострадали два человека, состояние одного из пострадавших (19-летней девушки) тяжелое.

Пострадавшие доставлены в больницу "Меир".

Дорожная полиция расследует обстоятельства ДТП.

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