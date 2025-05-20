Экс-помощник министра по делам религий признан виновным в получении взяток

Окружной суд Хайфы признал Нисима Коэна – бывшего парламентского советника и водителя депутата Кнессета Ицхака Вакнина – виновным в получении взяток и отмывании денег.

Следствием было установлено, что Нисим Коэн получал взятки (десятки тысяч шекелей) за продвижение заявлений и ходатайств о получении статуса в Израиле, разрешений на въезд в Израиль, снисхождении в налоговых органах и многое другое. Для выполнения этих просьб Коэн обращался, в частности, к министру внутренних дел, министру здравоохранения, министру обороны и другим государственным чиновникам.

Ицхак Вакнин был депутатом Кнессета от партии ШАС, он занимал посты заместителя министра связи, заместителя министра труда и благосостояния, министра по делам религий.