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Израиль

Экс-помощник министра по делам религий признан виновным в получении взяток

Прокуратура
Судебные решения
ШАС
время публикации: 20 мая 2025 г., 12:17 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 12:25
Экс-помощник министра по делам религий признан виновным в получении взяток
Wikipedia.org. Фото: ToastieIL

Окружной суд Хайфы признал Нисима Коэна – бывшего парламентского советника и водителя депутата Кнессета Ицхака Вакнина – виновным в получении взяток и отмывании денег.

Следствием было установлено, что Нисим Коэн получал взятки (десятки тысяч шекелей) за продвижение заявлений и ходатайств о получении статуса в Израиле, разрешений на въезд в Израиль, снисхождении в налоговых органах и многое другое. Для выполнения этих просьб Коэн обращался, в частности, к министру внутренних дел, министру здравоохранения, министру обороны и другим государственным чиновникам.

Ицхак Вакнин был депутатом Кнессета от партии ШАС, он занимал посты заместителя министра связи, заместителя министра труда и благосостояния, министра по делам религий.

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