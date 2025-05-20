64-летний школьный охранник обвиняется в развратных действиях в отношении 13-летней

Государственная прокуратура подала в мировой суд в Кфар-Сабе обвинительное заключение против школьного охранника Уахиба Матара (64), который совершал непристойные действие в отношении 13-летней ученицы.

Согласно обвинительному заключению, Уахиб Матар, работая охранником в школе, уделял особое внимание одной из учениц, сопровождая свои обращения к ней непристойными высказываниями и намеками, показывая ей фотографии обнаженных женщин, прикасаясь к ее телу. В деле приводятся следующие слова обвиняемого в отношении этой девочки: "Ты мне нравишься... Никто не должен знать, о чем мы говорили, ни твоя мать, ни кто-либо другой".

В обвинительном заключении также говорится, что подсудимый воспользовался знакомством с учителями и помогал повысить ее успеваемость. В ответ он требовал от школьницы "благодарности".

Уахиб Матар обвиняется в совершении преступления, связанного с развратными действиями в отношении несовершеннолетней в возрасте до 14 лет.