x
20 мая 2025
|
последняя новость: 13:22
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 мая 2025
|
20 мая 2025
|
последняя новость: 13:22
20 мая 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

64-летний школьный охранник обвиняется в развратных действиях в отношении 13-летней

Сексуальное насилие
Прокуратура
Криминал
время публикации: 20 мая 2025 г., 12:08 | последнее обновление: 20 мая 2025 г., 12:14
64-летний школьный охранник обвиняется в развратных действиях в отношении 13-летней
Flash90. Фото: М.Шай

Государственная прокуратура подала в мировой суд в Кфар-Сабе обвинительное заключение против школьного охранника Уахиба Матара (64), который совершал непристойные действие в отношении 13-летней ученицы.

Согласно обвинительному заключению, Уахиб Матар, работая охранником в школе, уделял особое внимание одной из учениц, сопровождая свои обращения к ней непристойными высказываниями и намеками, показывая ей фотографии обнаженных женщин, прикасаясь к ее телу. В деле приводятся следующие слова обвиняемого в отношении этой девочки: "Ты мне нравишься... Никто не должен знать, о чем мы говорили, ни твоя мать, ни кто-либо другой".

В обвинительном заключении также говорится, что подсудимый воспользовался знакомством с учителями и помогал повысить ее успеваемость. В ответ он требовал от школьницы "благодарности".

Уахиб Матар обвиняется в совершении преступления, связанного с развратными действиями в отношении несовершеннолетней в возрасте до 14 лет.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 11 мая 2025

Житель центра страны обвиняется в сексуализированном насилии над своей дочерью
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 мая 2025

Сотрудник пограничной полиции обвинен в сексуальных преступлениях в отношении детей
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 28 апреля 2025

"Сексуальная атака" на детей и подростков в интернете: задержан 15-летний житель Модиина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 апреля 2025

Учитель, насиловавший ученика, приговорен к 7 годам тюрьмы