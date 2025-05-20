Юрсоветник против закона о госслужбе: "Причинит ущерб"

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара опубликовала заключение, в котором подвергла критике законопроект, меняющий порядок назначения главы Управления государственной службы.

Согласно законопроекту, представленному депутатами Амитом А-Леви и Офиром Кацем ("Ликуд"), правительство будет иметь право назначать главу Управления. Назначение будет осуществляться без тендера и не на конкурентной основе.

В соответствии с законопроектом, премьер-министр будет иметь право назначать исполняющего обязанности главы Управления сроком на шесть месяцев.

Юридический советник правительства Гали Баарав-Миара подвергла законопроект резкой критике и заявила, что он причинит ущерб институту госслужбы в Израиле: "Целью этого законопроекта является назначение главы Управления, который не будет в достаточной степени отделен от политических интересов политического руководства. Этот законопроект оставляет за политиками исключительное право назначать главу Управления без связи с его профессиональными навыками и соответствием занимаемой должности".

В ответ секретарь правительства Йоси Фукс направил письмо Гали Баарав-Миара, в котором обвинил ее в создании помех работе государственных структур. "Крайне печально, что в очень сложный и ответственный момент, когда государственные институты нуждаются в стабильности и непрерывности функционирования, юридический советник правительства вновь наносит удар по возможности правительства назначить исполняющего обязанности главы Управления. Это назначение необходимо для нормального функционирования институтов государства и для обеспечения выполнения законов", – говорится в письме Фукса.