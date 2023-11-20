Опубликовано имя еще одного военнослужащего, погибшего в боях в секторе Газы

Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще одного военнослужащего в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

Старший сержант Эйтан Дишон, 21 год, из Иерусалима, боец разведроты бригады "Гивати".

Ранее сегодня были названы имена двух военнослужащих, погибших в ходе боев в Газе.

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Старший сержант Двир Баразани, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​890-го батальона Десантной бригады.

Сержант Инон Тамир, 20 лет, из Пардес-Ханы-Каркура, боец ​​890-го батальона Десантной бригады.

C 31 октября по 20 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли не менее 65 военнослужащих ЦАХАЛа.

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