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    В Израиле

    Опубликовано имя еще одного военнослужащего, погибшего в боях в секторе Газы

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    Старший сержант Эйтан Дишон, 21 год
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Старший сержант Двир Баразани, 20 лет
    Пресс-служба ЦАХАЛа     Сержант Инон Тамир, 20 лет
    Пресс-служба ЦАХАЛа

    Поступило официальное сообщение ЦАХАЛа о гибели еще одного военнослужащего в ходе боевых действий в северной части сектора Газы.

    Старший сержант Эйтан Дишон, 21 год, из Иерусалима, боец разведроты бригады "Гивати".

    Ранее сегодня были названы имена двух военнослужащих, погибших в ходе боев в Газе.

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    Старший сержант Двир Баразани, 20 лет, из Иерусалима, боец ​​890-го батальона Десантной бригады.

    Сержант Инон Тамир, 20 лет, из Пардес-Ханы-Каркура, боец ​​890-го батальона Десантной бригады.

    C 31 октября по 20 ноября в ходе наземной операции в Газе погибли не менее 65 военнослужащих ЦАХАЛа.

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    Список погибших в ходе войны Израиля с террором в октябре 2023 года (обновляется)

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