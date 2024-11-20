Столкновение автобуса с легковым автомобилем в Иерусалиме: есть пострадавшие

Мужчина в возрасте около 50 лет получил тяжелые травмы конечностей, и еще один человек был ранен легко в результате дорожно-транспортного происшествия в Иерусалиме. На улице Даниэль Яновски легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

Оказав пострадавшим неотложную помощь на месте происшествия, парамедики МАДА повезли их больницу "Адаса Ар а-Цофим". Сообщается, что водитель легковой машины находится в тяжелом состоянии.