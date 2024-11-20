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Израиль

Столкновение автобуса с легковым автомобилем в Иерусалиме: есть пострадавшие

ДТП
Иерусалим
время публикации: 20 ноября 2024 г., 14:19 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 14:19
Столкновение автобуса с легковым автомобилем в Иерусалиме: есть пострадавшие
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте около 50 лет получил тяжелые травмы конечностей, и еще один человек был ранен легко в результате дорожно-транспортного происшествия в Иерусалиме. На улице Даниэль Яновски легковой автомобиль столкнулся с автобусом.

Оказав пострадавшим неотложную помощь на месте происшествия, парамедики МАДА повезли их больницу "Адаса Ар а-Цофим". Сообщается, что водитель легковой машины находится в тяжелом состоянии.

Израиль
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