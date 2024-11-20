В бою на юге Ливана погиб старшина резерва Эйтан Бен Ами

Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб старший сержант резерва Эйтан Бен Ами, 22 года, из Иерусалима, боец резервистского подразделения спецназа "Маглан".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 801 военнослужащий ЦАХАЛа.