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Израиль

В бою на юге Ливана погиб старшина резерва Эйтан Бен Ами

Пресс-служба ЦАХАЛа
Погибшие
время публикации: 20 ноября 2024 г., 20:52 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 20:54
Cтарший сержант резерва Эйтан Бен Ами
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб старший сержант резерва Эйтан Бен Ами, 22 года, из Иерусалима, боец резервистского подразделения спецназа "Маглан".

С 7 октября 2023 года, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, в Ливане и около границы с Ливаном, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 801 военнослужащий ЦАХАЛа.

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