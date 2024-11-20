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Израиль

В четверг и пятницу в Акко не будет проводиться обучение в детских садах и школах

Война с "Хизбаллой"
Операция "Стрелы севера"
Образование
Хизбалла
время публикации: 20 ноября 2024 г., 20:38 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 20:57
В четверг и пятницу в Акко не будет проводиться обучение в детских садах и школах
Пресс-служба полиции Израиля

В связи с падением ракеты возле детского сада в Акко, в результате чего детская площадка была сильно повреждена осколками, в муниципалитете города приняли решение не проводить в четверг и в пятницу занятия во всех образовательных учреждениях.

В соответствии с оценкой ситуации, в субботу вечером будет принято решение о том, вернутся ли дети в школы и детские сады в воскресенье с утра.

Израиль
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