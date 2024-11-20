В четверг и пятницу в Акко не будет проводиться обучение в детских садах и школах
время публикации: 20 ноября 2024 г., 20:38 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 20:57
В связи с падением ракеты возле детского сада в Акко, в результате чего детская площадка была сильно повреждена осколками, в муниципалитете города приняли решение не проводить в четверг и в пятницу занятия во всех образовательных учреждениях.
В соответствии с оценкой ситуации, в субботу вечером будет принято решение о том, вернутся ли дети в школы и детские сады в воскресенье с утра.
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