В четверг и пятницу в Акко не будет проводиться обучение в детских садах и школах

В связи с падением ракеты возле детского сада в Акко, в результате чего детская площадка была сильно повреждена осколками, в муниципалитете города приняли решение не проводить в четверг и в пятницу занятия во всех образовательных учреждениях.

В соответствии с оценкой ситуации, в субботу вечером будет принято решение о том, вернутся ли дети в школы и детские сады в воскресенье с утра.