Утвержден в предварительном чтении законопроект о создании новой разведывательной структуры

Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект о создании новой разведывательной структуры.

Ее планируется создать при министерстве главы правительства с целью представления альтернативы принятой оценке текущей ситуации. Структура получит название "Ифха мистабра" (на арамийском языке означает "возможность противоречия общепринятому") и будет действовать одновременно с аналогичным подразделением, существующем в военной разведке АМАН.

56 депутатов проголосовали за это предложение, 36 депутатов проголосовали против.

Глава оппозиции заявил, выступая на заседании Кнессета, что "армии сегодня нужны не новые разведывательные структуры, а много солдат".

"До тех пор пока вы не призываете уклонистов, мы не верим вашим словам о безопасности", - добавил Лапид.