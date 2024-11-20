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Израиль

Утвержден в предварительном чтении законопроект о создании новой разведывательной структуры

Война "Железные мечи"
Кнессет
время публикации: 20 ноября 2024 г., 14:25 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 14:25
Утвержден в предварительном чтении законопроект о создании новой разведывательной структуры
Yonatan Sindel/Flash90

Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект о создании новой разведывательной структуры.

Ее планируется создать при министерстве главы правительства с целью представления альтернативы принятой оценке текущей ситуации. Структура получит название "Ифха мистабра" (на арамийском языке означает "возможность противоречия общепринятому") и будет действовать одновременно с аналогичным подразделением, существующем в военной разведке АМАН.

56 депутатов проголосовали за это предложение, 36 депутатов проголосовали против.

Глава оппозиции заявил, выступая на заседании Кнессета, что "армии сегодня нужны не новые разведывательные структуры, а много солдат".

"До тех пор пока вы не призываете уклонистов, мы не верим вашим словам о безопасности", - добавил Лапид.

Израиль
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