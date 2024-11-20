На муниципальных выборах в Сдероте в третий раз победил Алон Давиди

Во вторник, 19 ноября, в Сдероте и в региональных советах Хоф-Ашкелон, Шаар а-Негев, Эшколь и Сдот Негев состоялся первый тур муниципальных выборов.

Правом голоса обладали 65 тысяч человек, явка составила 65,7%.

В Сдероте победил Алон Давиди, он останется в кресле мэра на третью каденцию.

В региональном совете Хоф-Ашкелон победил Итамар Ревиво (это будет его вторая каденция), в Сдот Негев – Тамир Идан (третья каденция).

В Шаар а-Негев ведется подсчет голосов, и только днем 20 ноября станет известно, будет ли проводиться второй тур голосования.