Табель о рангах израильской армии. Видеокомментарий Давида Шарпа

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.

Сегодняшний комментарий посвящен воинским званиям, существующим не только в ЦАХАЛе, но также в полиции, Управлении тюрем и пожарной службе. Вы узнаете, каким званиям в других армиях они соответствуют. Наш обозреватель расскажет и о том, каким командным должностям они соответствуют.

Как правильно переводить на другие языки звания флотских офицеров, которые на иврите не отличаются от званий в сухопутных частях и ВВС? Почему на русском звание нынешнего главы армейской пресс-службы Даниэля Хагари отличается от звания его предшественников?

Давид Шарп расскажет и о том, в каких силовых структурах Израиля нет званий, и как это сказывается на получаемых их сотрудниками зарплатах.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".