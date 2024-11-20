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Израиль

Табель о рангах израильской армии. Видеокомментарий Давида Шарпа

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 20 ноября 2024 г., 08:00 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 08:02
Табель о рангах израильской армии. Видеокомментарий Давида Шарпа
"Непечатное"/Newsru.co.il

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии военного обозревателя Давида Шарпа – о событиях, связанных с войной в Израиле.

Сегодняшний комментарий посвящен воинским званиям, существующим не только в ЦАХАЛе, но также в полиции, Управлении тюрем и пожарной службе. Вы узнаете, каким званиям в других армиях они соответствуют. Наш обозреватель расскажет и о том, каким командным должностям они соответствуют.

Как правильно переводить на другие языки звания флотских офицеров, которые на иврите не отличаются от званий в сухопутных частях и ВВС? Почему на русском звание нынешнего главы армейской пресс-службы Даниэля Хагари отличается от звания его предшественников?

Давид Шарп расскажет и о том, в каких силовых структурах Израиля нет званий, и как это сказывается на получаемых их сотрудниками зарплатах.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

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