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Израиль

Полиция вновь допросила Йонатана Уриха

Расследование
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 20 ноября 2024 г., 15:04 | последнее обновление: 20 ноября 2024 г., 15:09
Полиция вновь допросила Йонатана Уриха
Noam Revkin Fenton/Flash90

20 ноября полиция вторично допросила Йонатана Уриха, советника премьер-министра Биньямина Нетаниягу. Он подозревается в причастности к делу о публикации секретного документа в германском издании Bild.

Как сообщалось ранее, подозрения в отношении Уриха возникли на основе информации, полученной из телефона Эли Фельдштейна, главного подозреваемого по этому делу. Согласно подозрениям, Урих хотел убедиться, что Фельдштейн передал документ Срулику Эйнхорену, который ранее также был советником Биньямина Нетаниягу. У Эйнхорена отличные отношения с заместителем главного редактора издания Bild.

Накануне сообщалось, что полиция намерена до конца этой недели завершить расследование.

Израиль
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