Министр труда пообещал подписать критерии о субсидировании яслей, выплаты зачислят ретроактивно

Министр труда и социального обеспечения Йоав Бен-Цур объявил, что вскоре он подпишет критерии субсидирования яслей для всего населения страны в соответствии с предложенным в начале недели БАГАЦем компромиссом.

По словам министра, критерии будут утверждены "менее чем через месяц", и все получат выплаты ретроактивно с начала учебного года – с 1 сентября.

Напомним, Высший суд справедливости раскритиковал позицию министра труда Йоава Бен-Цура, затягивающего публикацию критериев для получения права на субсидирование яслей, что делает невозможным получение субсидий 74 тысячами семей.

Вместе с тем, судьи БАГАЦа не стали выносить решение по иску, предложив компромисс, в рамках которого министр труда в течение месяца опубликует необходимые критерии с учетом экспертной позиции юрсоветника правительства Гали Баарав-Миары, запрещающей субсидирование яслей ультраортодоксальным семьям, в которых муж подлежит призыву на срочную службу.

Одновременно переходный период, на протяжении которого эти семьи смогут получать субсидирование яслей, будет продлен с трех месяцев до шести месяцев.

В иске, поданном в БАГАЦ представителями организаций "Наамат" и "Вицо"минтруда и минфина, утверждается, что Бен-Цур взял в заложники родителей, чтобы добиться отмены запрета на субсидирование яслей для семей "харедим", подлежащих призыву.