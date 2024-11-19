Канцелярия Нетаниягу опровергла сообщение о беседе премьер-министра с Фельдштейном

Канцелярия премьер-министра опровергла сообщение телеканала "Кан 11", согласно которому глава правительства Биньямин Нетаниягу беседовал с Эли Фельдштейном о документе, позднее опубликованном изданием Bild.

Согласно опубликованной информации, в начале сентября Фельдштейн обратился к премьер-министру и сказал, что в его распоряжении находится документ, который проливает свет на истинные намерения ХАМАСа. Согласно сообщению опубликованному журналистом Михаэлем Шемешом, Фельдштейн обратился к Нетаниягу сразу после пресс-конференции, которую тот провел в связи с убийством шести израильских заложников. В ходе этой пресс-конференции, глава правительства представил документ, в котором содержались распоряжения террористам по вопросу об охране заложников.

По версии "Кан", сразу после этой пресс-конференции Фельдштейн подошел к Нетаниягу и сообщил, что располагает документом, который имеет отношение к переговорам с ХАМАСом. Нетаниягу, якобы, заинтересовался, и через пять дней документ был опубликован германским изданием.

Из канцелярии премьер-министра передали, помимо прочего, следующее: "Опубликованный документ поступил в канцелярию премьер-министра не из военной разведки, а глава правительства узнал о его существовании из СМИ. Упомянутый человек (имеется в виду Эли Фельдштейн – прим. ред.) не принимал участия в совещаниях по вопросам безопасности, не имел доступа к секретной информации, не участвовал в секретных визитах".

На данный момент, нет никаких доказательств связи премьер-министра с утечкой документа. Полиция не допрашивала премьер-министра в торм числе в качестве свидетеля.