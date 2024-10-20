Арабские СМИ ошибочно "обвинили" Бен-Гвира в визите на Храмовую гору
время публикации: 20 октября 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 11:58
20 октября телеканал "Аль-Арабия" опубликовал сообщение о том, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору.
Это сообщение получило распространение в социальных сетях. Однако вскоре выяснилось, что министр приехал к Стене плача, где принял участие в традиционной молитве и благословлении коэнов.
После завершения молитвы Бен-Гвир покинул район Стены плача.