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Израиль

Арабские СМИ ошибочно "обвинили" Бен-Гвира в визите на Храмовую гору

время публикации: 20 октября 2024 г., 11:53 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 11:58
Арабские СМИ ошибочно "обвинили" Бен-Гвира в визите на Храмовую гору
Olivier Fitoussi/Flash90

20 октября телеканал "Аль-Арабия" опубликовал сообщение о том, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору.

Это сообщение получило распространение в социальных сетях. Однако вскоре выяснилось, что министр приехал к Стене плача, где принял участие в традиционной молитве и благословлении коэнов.

После завершения молитвы Бен-Гвир покинул район Стены плача.

Израиль
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