Арабские СМИ ошибочно "обвинили" Бен-Гвира в визите на Храмовую гору

20 октября телеканал "Аль-Арабия" опубликовал сообщение о том, что министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир поднялся на Храмовую гору.

Это сообщение получило распространение в социальных сетях. Однако вскоре выяснилось, что министр приехал к Стене плача, где принял участие в традиционной молитве и благословлении коэнов.

После завершения молитвы Бен-Гвир покинул район Стены плача.