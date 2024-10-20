"Кешет-12" об атаке беспилотника на дом Нетаниягу: дому в Кейсарии причинен значительный ущерб

Спустя сутки после того, как "Хизбалла" предприняла попытку атаковать дом семьи Нетаниягу в Кейсарии с помощью беспилотника, источник в службах безопасности сообщил телеканалу "Кешет-12", что дому был причинен значительный ущерб.

"Было прямое попадание в дом, был причинен значительный ущерб", – сказал источник телеканалу.

Сайт Ynet написал, что по оценке специалистов, если бы супруги Нетаниягу находились в Кейсарии, они подвергались бы опасности.

ЦАХАЛ продолжает расследовать причину, по которой в Кейсарии не была активирована система раннего предупреждения об угрозе атаки беспилотника.

В момент атаки Биньямина и Сары Нетаниягу в здании не было. В результате атаки также не было пострадавших.

Вечером 19 октября Биньямин Нетаниягу заявил, что "иранские сателлиты" предприняли попытку покушения на него, и на его супругу. "Это не остановит ни меня, ни Государство Израиль от продолжения войны за возрождение и безопасность будущих поколений. Я говорю иранцам и их сообщникам по оси зла: каждый, кто причинит вред гражданам Израиля, дорого за это заплатит", – говорится в заявлении Нетаниягу, распространенном его пресс-службой.