Охранник медицинского учреждения подозревается в сексуализированном насилии в отношении пациентки

Сотрудники полиции Центрального округа арестовали охранника одного из медицинских учреждений округа Шфела по подозрению в сексуализированном насилии в отношении пациентки.

Сообщение о нападении на пациентку поступило в полицию в субботу, прибыв на место происшествия, полицейские задержали подозреваемого - жителя Восточного Иерусалима в возрасте около 20 лет. В медицинском учреждении он работал охранником.

Пострадавшая прошла медицинские проверки. По завершении допроса подозреваемого, суд продлил срок его содержания под стражей до 23 октября.