Охранник медицинского учреждения подозревается в сексуализированном насилии в отношении пациентки
время публикации: 20 октября 2024 г., 17:54 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 17:54
Сотрудники полиции Центрального округа арестовали охранника одного из медицинских учреждений округа Шфела по подозрению в сексуализированном насилии в отношении пациентки.
Сообщение о нападении на пациентку поступило в полицию в субботу, прибыв на место происшествия, полицейские задержали подозреваемого - жителя Восточного Иерусалима в возрасте около 20 лет. В медицинском учреждении он работал охранником.
Пострадавшая прошла медицинские проверки. По завершении допроса подозреваемого, суд продлил срок его содержания под стражей до 23 октября.
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